Что нужно знать о капремонте и как белорусские школьники проводят каникулы? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Больше комментариев, фактов и ответов. Хроника недели в часовом выпуске. К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа. Итоги уходящих семи дней смотрите в воскресенье, 28 июня, в 19.30 на СТВ.