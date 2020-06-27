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Что нужно знать о капремонте и как белорусские школьники проводят каникулы? Анонс программы «Неделя»

27 июня 2020 18:03
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Новости Беларуси. Больше комментариев, фактов и ответов. Хроника недели в часовом выпуске. К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа. Итоги уходящих семи дней смотрите в воскресенье, 28 июня, в 19.30 на СТВ.

Что нужно знать о капремонте и как белорусские школьники проводят каникулы? Анонс программы «Неделя»-1

О чем расскажут журналисты СТВ? Подробнее в видеоматериале.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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