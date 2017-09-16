Что ни байк, то настоящий шедевр: более 7 тысяч мотоциклистов из разных стран приехали в Минск закрывать мотосезон

Новости Беларуси. Байкеры в городе. На закрытие мотосезона в Беларусь приехали около 7 тысяч мотоциклистов из разных стран – от Великобритании до Саудовской Аравии. Сегодня Минск просто гудел. Рёв моторов разносился на несколько километров. А кульминацией стал парад байкеров. Длинной колонной они проехали по центральному проспекту столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречали байкеров по всем национальным традициям – с песнями и танцами. Не выдержали и пустились в пляс даже брутальные парни в кожаных куртках.

Показать себя и свой мотоцикл в Беларусь приехало около 7 тысяч байкеров из 15 стран. Для них даже отменили въездные визы.

Виктория Славич, байкер (Россия):

Здесь собирается вся байкерская элита. Беларусь номер один по проведению таких мероприятий

Слава главных нарушителей на дорогах прочно закрепилась за ночными волками, но сейчас они выступают за игру по правилам. За движение в таком направлении и министр внутренних дел, который сам управляет мотоциклом.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Я считаю, что мотосезон-2017 прошёл хорошо. Конечно, были определённые нюансы, связанные с ДТП. Но мы наблюдаем позитивную статистику в этом вопросе.

Тем временем колонна в сопровождении спецподразделения «Стрела» движется в сторону Минска. Байкеры – по-другому не скажешь – дефилируют по главному проспекту столицы. От увиденного зашкаливают не только эмоции, но и уровень шума.

Ольга Коршун, СТВ:

О том, что байкеры в городе, можно было услышать по реву моторов. Звук просто оглушительный. В колонне – тысячи мотоциклов. Она растянулась на несколько километров. Одним словом, брутальный заезд наделал в городе много шума.

Что ни байк, то настоящий шедевр. Да и ценителей такого вида искусства в Минске собралось немало. Главное, что здесь все, не как в музее – эти экспонаты можно трогать руками.

Федя Фёдров:

Мне больше всего понравилось то, что он именно такой формы! То, что у него столько датчиков! Он блестящий и крутой!

Не хуже мотоциклов тюнингованы и сами байкеры. Питер – бизнесмен из Хельсинки, но с Минском пока его связывают не деловые пути. Хотя он уже задумывается над новыми проектами. На своем железном коне из Хельсинки преодолел около тысячи километров. Говорит, что дорога того стоит. Ведь такого в Финляндии не увидишь.

Питер Тииканен, байкер (Финляндия):

В Финляндии организовать такое невозможно. У нас придут несколько сотен человек, но не тысячи, как у вас. Я просто поражен Минском, насколько у вас чисто, какая приятная атмосфера в городе, вкусная еда, все хорошо.

А когда перекрыли центральную часть проспекта Победителей и запахло паленой резиной, дорогой и вниманием зрителей завладели дрифтеры.

Во время фестиваля даже сдавали экзамен на право управлять мотоциклом. Но чтобы стать настоящим байкером, нужно немного больше, чем просто удостоверение. Здесь своя философия.