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Николай Лукашенко привёз 6 тонн арбузов с президентского поля жителям дома-интерната для пенсионеров и инвалидов

16 сентября 2017 13:52
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Новости Беларуси. А  на «президентском поле» небывалый урожай арбузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на природные капризы, ягода удалась на славу – спелая и сладкая. Николай Лукашенко, сын главы государства, вместе с другими учениками Острошицко-Городокской школы, сегодня угостили урожаем жителей дома–интерната. Над ним школа шефствует не первый год.

Николай Лукашенко привёз 6 тонн арбузов с президентского поля жителям дома-интерната для пенсионеров и инвалидов-1

Мальчишки и девчонки здесь частые и желанные гости. Помогают на субботниках, вместе отмечают праздники. Да и просто – заезжают погостить и поговорить. Каждый визит ребят для здешних постояльцев большое событие и настоящий праздник. Сегодня к столу от школьников – 6 тонн арбузов. Часть разгрузили сразу, чтобы угощение можно было попробовать, не откладывая в долгий ящик.

Николай Лукашенко привёз 6 тонн арбузов с президентского поля жителям дома-интерната для пенсионеров и инвалидов-3

Импровизированное чаепитие, можно сказать уже в кругу друзей и по-домашнему теплой атмосфере. Захватили ученики и сладкое угощение: пирожные и торты. За чаем говорили,  как и полагается близким людям о самом важном: увлечениях, успехах в школе. Делились впечатлениями и о летних каникулах. Гостей жители дома-интерната потчевали  вкусными домашними пирожками. После  отдыха – снова за работу. Ребята разгрузили оставшийся урожай.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт

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