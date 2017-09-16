Николай Лукашенко привёз 6 тонн арбузов с президентского поля жителям дома-интерната для пенсионеров и инвалидов

Новости Беларуси. А на «президентском поле» небывалый урожай арбузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на природные капризы, ягода удалась на славу – спелая и сладкая. Николай Лукашенко, сын главы государства, вместе с другими учениками Острошицко-Городокской школы, сегодня угостили урожаем жителей дома–интерната. Над ним школа шефствует не первый год.

Мальчишки и девчонки здесь частые и желанные гости. Помогают на субботниках, вместе отмечают праздники. Да и просто – заезжают погостить и поговорить. Каждый визит ребят для здешних постояльцев большое событие и настоящий праздник. Сегодня к столу от школьников – 6 тонн арбузов. Часть разгрузили сразу, чтобы угощение можно было попробовать, не откладывая в долгий ящик.