Бочка меда в подарок. На Пасху

Лучший подарок на праздник - это, конечно, бочка мёда! 100 килограммов сладкого угощения передал 13 апреля Свято-Елисаветинский монастырь детскому дому № 4. Такой подарок детям в канун Великого православного праздника - Пасхи - порекомендовал сделать Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.Теперь все воспитанники детского дома продумывают меню на Вербное воскресенье: пасхальные куличи с мёдом, блины с мёдом и запеканки: тоже с мёдом. А 14 апреля Митрополит Минский и Слуцкий Филарет ждёт ребят у себя в Минском Епархиальном Управлении.