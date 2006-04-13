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Бочка меда в подарок. На Пасху

13 апреля 2006 12:53
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Лучший подарок на праздник - это, конечно, бочка мёда! 100 килограммов сладкого угощения передал 13 апреля Свято-Елисаветинский монастырь детскому дому № 4. Такой подарок детям в канун Великого православного праздника - Пасхи - порекомендовал сделать Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.Теперь все воспитанники детского дома продумывают меню на Вербное воскресенье: пасхальные куличи с мёдом, блины с мёдом и запеканки: тоже с мёдом. А 14 апреля Митрополит Минский и Слуцкий Филарет ждёт ребят у себя в Минском Епархиальном Управлении.
# общество

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