12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики

45 лет назад космический корабль "Восток", пилотируемый Юрием Гагариным, совершил первый в мире орбитальный космический полет и за 108 минут облетел Землю. Это событие открыло космическую эру человечества.За четыре с половиной десятилетия космонавтика проделала огромный путь: многие страны вывели в космос собственные искусственные спутники Земли, а рейсы автоматических станций к Луне, Марсу, Венере и Юпитеру стали уже привычными. Вслед за легендарным Гагариным в космосе побывали и наши земляки - Петр Климук и Владимир Коваленок. Наша страна имеет достаточно большие достижения в космонавтике. Об этом заявил дважды Герой Советского Союза Петр Климук. Он отметил, что Беларусь серьезно занимается космонавтикой еще с 60-х годов. В частности, созданные в Академии наук приборы и оборудование активно использовалось как при проведении непосредственно космических полетов, так и исследованиях на орбите. Сейчас готовится к запуску первый белорусский космический аппарат "БелКА", который по своим характеристикам входит в четверку лучших спутников по зондированию Земли. После запуска аппарата Беларусь станет 44-м государством в мире, обладающим собственными космическими аппаратами.