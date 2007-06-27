Четыре года колонии усиленного режима с конфискацией имущества

В Минске осужден бывший начальник одной из станций ремонта и техобслуживания автомобилей Министерства обороны. Следствием установлено, что осужденный регулярно получал взятки от предпринимателей за аренду площадей станции на сумму не менее 3,5 тысяч долларов США. Также в ходе обыска у него в квартире были найдены боевые патроны. Бывший начальник станции признан виновным в получении взятки и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.