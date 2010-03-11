Четыре года колонии усиленного режима и полная конфискация имущества за нечестный похоронный бизнес

Такой приговор сегодня огласили в суде ленинского района Бреста.

На скамье подсудимых — предприимчивый владелец бюро ритуальных услуг. В течение прошлого года он брал предоплату за крупные заказы на изготовление надгробий, но за работу браться и не собирался. В общей сложности от таких сделок пострадало более 10 человек. Они успели заплатить недобросовестному бизнесмену несколько десятков миллионов белорусских рублей. Все потерянные деньги жертв махинаций суд обязал виновного вернуть в полном объеме.

Лилия Корнейчик, старший помощник прокурора Ленинского района города Бреста:

Позиция обвинения в данном случае: признать виновным в данном преступлении согласно ст.209 ч.3 УК Республики Беларусь и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. Был провозглашен приговор, аналогичный позиции обвинения — 4 гола лишения свободы. Я полагаю, что данное наказание является справедливым и вынесено с учетом мнения потерпевших и с учетом длительности преступной деятельности.