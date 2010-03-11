В Британии составлен список самых частых постыдных деяний: скачивание из интернета на втором месте

Почти каждый пятый британец регулярно съедает в магазине сандвич, фрукты, овощи или выпивает сок, не заплатив за них затем у кассы.

Таков результат опроса общественного мнения, опубликованного лондонской газетой The Daily Telegraph. Газета привела список недостойных поступков, которые британцы совершают чаще всего и признают их. Поедание у магазинных полок продуктов и отказ платить за них заняли в рейтинге четвертую позицию. Возглавило же список сокрытие информации в целях экономии, то есть нежелание платить за что-либо в полном объеме. Это касается как платы за электричество, телефон или квартиру, так и налоговых деклараций. Регулярно грешат этим шесть британцев из десяти, пишет NEWSru.com.

На второй позиции — незаконное и многократное скачивание из интернета музыки и фильмов. В этом признался каждый третий британец. Пятерку постыдных деяний замыкает нанесение повреждений чужим автомобилям в виде царапин и небольших вмятин. Неосторожные водители составляют 19% от населения страны.