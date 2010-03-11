Новые контракты на возведение в Беларуси двух ГЭС планируется подписать в текущем году

Госпрограмма по строительству гидроэлектростанций в республике выполняется.

Так на Нёмане активными темпами идёт возведение первой ГЭС. Её мощность составит 17 мегаватт. На реке появится водохранилище в 2 тысячи гектаров.

Вторая электростанция будет ниже по течению, недалеко от деревни Немново. Поскольку объект планируется возвести в непосредственной близости от литовской границы, энергетики уже получили разрешение на строительство от министерства охраны природы соседней страны. Строительство Немновской ГЭС не окажет негативного воздействия на окружающую среду. В отличие от Гродненской, Немновская станция будет гораздо мощнее, при этом зона затопления составит всего 700 гектаров.

Виктор Микулич, начальник службы перспективного развития РУП «Гродноэнерго»:

Учитывая то, что водосброс Немновской ГЭС больше, она находится ниже по течению от Гродненской ГЭС, поэтому если мощность Гродненской ГЭС составляет 17 мегаватт, то мощность этой станции — 22 мегаватта.