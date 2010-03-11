Михаила Саакашвили проверят на употребление наркотиков

Грузинских чиновников всех рангов, включая президента, в обязательном порядке протестируют на употребление наркотиков.

Михаил Саакашвили одобрил эту «здоровую», как он выразился, инициативу, выдвинутую депутатом парламента от оппозиции Дмитрием Лорткипанидзе накануне обсуждения во втором чтении проекта поправок в закон «О борьбе с наркотическими преступлениями», сообщает NEWSru.com.

Для получения наиболее точных результатов тестирования чиновников и депутатов Лорткипанидзе настаивает на применении самого современного метода, по которому наркотический след в организме человека ищут в его волосе. «По волосам можно узнать, использовал ли человек наркотики в течение последних двух лет», — пояснил он журналистам. Депутат изъявил готовность первым пройти такую проверку. Однако, скорее всего, ему придется уступить пальму первенства главе государства, который также выразил готовность первым сдать свой волос в наркологическую лабораторию.

Президент поручил министру здравоохранения и социальной защиты Грузии Александру Квиташвили разработать конкретную программу соответствующей проверки госслужащих всех рангов. «Государственный сектор, а это более 10 тысяч человек, мы должны полностью очистить от наркотиков», — подчеркнул Саакашвили. В свою очередь вице-спикер парламента Гиги Церетели заметил, что для начала необходимо внести необходимые изменения в закон «О публичной службе», регулирующий работу государственных чиновников. Михаил Саакашвили также предложил подумать о проведении наркотестов и в других сферах, в том числе в коммерческих структурах, причем на основе специального государственного финансирования.

В декабре 2009 года бывший государственный министр Георгий Хаиндрава заявил, что центральным «барыгой» страны, контролирующим проходящий через Грузию поток наркотиков, является министр внутренних дел Вано Мерабишвили, а в целом у власти в Грузии находятся «наркоманы, преступники и проститутки». Он обвинил в приеме наркотиков и самого Саакашвили, а также признался, что и сам принимал наркотики, но бросил.