Тела погибших членов экипажа разбившегося польского вертолета планируют 3 ноября доставить на родину

Судебно-медицинская экспертиза завершилась. Она проводилась в Бресте совместно с польскими специалистами.

Заключений экспертов о причинах крушения вертолета пока нет. Рассматриваются две версии - технические неполадки машины и человеческий фактор.

Как ранее сообщалось, вертолет пограничной службы Польши потерпел крушение на территории Беларуси вечером 31 октября в двухстах метрах от линии Госграницы. Три члена экипажа – граждане Польши, погибли.

Дмитрий Девятов, начальник пресс-службы брестской пограничной группы: «3 ноября планируется передача тел погибших вертолетчиков польской стороне. Работает совместная белорусско-польская комиссия, причины происшествия выясняются. Единственное, что можно пока сказать – никаких внешних воздействий на вертолет не было».