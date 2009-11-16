Чем жили Минск и минчане 16 ноября

В Минске рекордными темпами закладывают фундамент новой мини-ГЭС.

Энергичное начало

В Минске рекордными темпами закладывают фундамент новой мини-ГЭС. Специалисты говорят, что большой эффект экономии можно будет ожидать уже в следующем году.

Гидроэлектростанция вырастет возле водосброса Чижовского водохранилища и будет производить до 300 киловатт в час. Небольшое двухэтажное здание в течение месяца будет обеспечивать электроэнергией более чем 1000 квартир.

Улица Нёманская празднует День рождения

Дорога здесь открылась не только для автомобилей, но и для новосёлов Каменной Горки.

Ещё одна радость — новый автобусный маршрут №12. Пролёг он по улицам Лобанка, Притыцкого, Казимировской и Нёманской. Пассажиров — единицы, но это временное явление.

На одной стороне дороги вешают шторы, на другой — строят стены. Эта улица играет на контрастах как никакая другая. Удобные тротуары, яркие фонари и современные светофоры стали для Нёманской дорогими подарками.

Безвыходный проект — балкон-бутафория

Жильцам дома №36 на Восточной улице вешать бельё на балконах не придётся. В 14 квартирах после реконструкции появился приятный бонус в виде балкона. Но вот выход на него сделать забыли. Дверей нет, есть только окно — с видом на балкон.

Жильцы неоднократно обращались в местный ЖЭС и ЖРЭО. Выход уже ищут два года. Сегодня на рабочем месте в ЖЭСЕ №65 никого не оказалось. Как найти выход на балкон?

На эту ёлку легко взобраться

Эстафету по установке новогодних елей от Московского района принял Фрунзенский. Сейчас лесная красавица скорее напоминает телевышку. Но даже в таком странном виде она привлекает минчан.

Метаморфозы с железной елью произойдут совсем скоро. На пушистых лапках засверкают игрушки и разноцветные огни.

Минские магазины открыли сезон рождественских продаж

В секциях новогодней атрибутики – традиционный ассортимент от классики до модерна. Разноцветные гирлянды, ёлочные украшения, карнавальные костюмы оптом и в розницу и на любой вкус и кошелек. А самые популярные в этом году тигровые аксессуары представлены в самых разных товарных образах – от свечей и статуэток до мягких игрушек.

По традиции старт предновогодней торговле дали самые крупные универмаги, а ближе к празднику к ним подключатся полтысячи предприятий столицы.

Овощебазы очередной раз продемонстрировали свою запасливость

Если с новогодними покупками время ещё терпит, то продовольственные заготовки уже завершились. Для драников и ещё сотен блюд из картофеля — 20 тонн второго белорусского хлеба. Свеклы, моркови, яблок хватит до очередного урожая. Кстати, самая популярная в овощном списке – капуста. Ее, к примеру, запасли в три раза больше, чем лука. В холодильных камерах уже заморожен резерв свеженины.

Этот день в истории столицы

Ровно 125 лет назад в Минске начал принимать посетителей первый в Беларуси стационарный деревянный «Цирк братьев Никитиных». Он находился на Соборной площади (ныне площади Свободы).

16 ноября 1955 года начался серийный выпуск продукции Минского часового завода.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.