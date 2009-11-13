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Любопытный пенсионер нашел в подвале пакет с патронами

13 ноября 2009 14:37
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Необычный целлофановый пакет обнаружил любопытный пенсионер в подвале своего дома по улице Минской в Бобруйске.Заглянул — а там патроны.

Мужчина тут же позвонил в милицию. Дальнейшие исследования находки показали: в нем 80 патронов к автомату Калашникова, пишет «Рэспублiка».

Стали выяснять, чей пакет, и вышли на неработающего гражданина 1952 года рождения. А у того – целый арсенал боеприпасов, начиная от снарядов времен Великой Отечественной войны до боевых гранат, а также магазины, фрагменты лент ППВТ и другое.

На вопрос «откуда?» мужчина отвечал, что собирал «от нечего делать» еще с юности и хранил в подвале дома. Однако так ли это, предстоит выяснить.

# общество

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