Любопытный пенсионер нашел в подвале пакет с патронами

Необычный целлофановый пакет обнаружил любопытный пенсионер в подвале своего дома по улице Минской в Бобруйске.Заглянул — а там патроны.

Мужчина тут же позвонил в милицию. Дальнейшие исследования находки показали: в нем 80 патронов к автомату Калашникова, пишет «Рэспублiка».

Стали выяснять, чей пакет, и вышли на неработающего гражданина 1952 года рождения. А у того – целый арсенал боеприпасов, начиная от снарядов времен Великой Отечественной войны до боевых гранат, а также магазины, фрагменты лент ППВТ и другое.

На вопрос «откуда?» мужчина отвечал, что собирал «от нечего делать» еще с юности и хранил в подвале дома. Однако так ли это, предстоит выяснить.