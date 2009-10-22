Чем жил Минск и минчане 22 октября

Начата разработка плана строительства третьей линии метрополитена.

ДТП С УЧАСТИЕМ МАРШРУТКИ В МИНСКЕ

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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ НА МИНСКОМ СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

Нешуточные страсти белорусско-греческого противостояния разгорелись на стадионе. Тысячи поклонников футбола пришли на матч Лиги Европы.

Пока места были не заняты и шли последние приготовления, свой гол в окрестностях «Динамо» не получилось забить у автомобилистов. С самого утра красную карточку водителям показывала Госавтоинспекция.

В МИНСКЕ ДАЮТ СТАРТ ЛЕДНИКОВОМУ ПЕРИОДУ

Первый городской лёд уже завтра примет первых фигуристов. По заявкам любителей в этом году арена дебютировала на две недели раньше. Цены на вход не выросли, а вот прайс-лист услуг приумножился. В сумму включено пользование камерами хранения и биотуалетами. А в выходные любители пируэтов на льду смогут получить мастер-класс от профи.

ПЕРВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПРИГЛАСИТ НА НОВОСЕЛЬЕ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Работа здесь не прекращается ни на минуту. В одном блоке – штукатурка, в другом поклейка, а в третьем уже собирают мебель. На подходе грузовики с электроплитами и холодильниками.

НОВЫЙ ВОСЬМИПОЛОСНЫЙ МОСТ В ЛОШИЦЕ БУДЕТ ГОТОВ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Строители его уже прозвали верхним. Переправа расположена выше по течению Свислочи. Сейчас там ведутся последние отделочные работы, и уже на следующей неделе подключат провода для троллейбусов и облагородят обочины. Ну, а торжественно по новому мосту авто смогут проехать на работу уже через неделю.

НАЧАТА РАЗРАБОТКА ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Уже известно, что ветка, протяжённостью 14-17 километров объединит 14 станций. Так называемая линия «В» свяжет северо-восток Минска с югом – от Зелёного луга до улицы Корженевского. Станции новой линии метро будут более современными, как с архитектурной, так и с технической точки зрения. Усовершенствуется обслуживание подвижного состава, улучшатся пешеходные связи, возрастёт уровень безопасности. По графику инженерная подготовка первой очереди строительства метро начнётся уже в 2010 году. На поверхность земли минская подземка так и не выйдет.

КАБИНЕТЫ ЛОР-ВРАЧЕЙ ОТКРЫЛИ ДВЕРИ

Врачи готовы принять всех желающих без предварительной записи. Пациенты смогут получить бесценную консультацию – ведь зачастую запущенная простуда или самый банальный насморк могут стать причинами серьезных заболеваний, таких как отит или менингит.

ИСТОРИЯ МИНСКА

В далеком 1914 году в этот день наш город посетил Николай II. Императорский поезд прибыл на Александровский вокзал, где его поджидал автомобиль. 65 лет сегодня исполняется Музею истории Великой Отечественной войны. Первая выставка прошла в одном из немногих уцелевших зданий города – Доме профсоюзов. А ровно 13 лет назад в Минске появилась новая улица – Иерусалимская.

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