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В Минске открылась коллективная выставка фоторабот молодых мастеров кадра

22 октября 2009 15:42
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Более сотни снимков – реализованные идеи постановочного и репортажного портрета, пейзажа и натюрморта, документальной съемки и фотомонтажа.

Выставка хоть и называется «Обычная жизнь», но во многих работах нет и намека на повседневность.

Например, на фотографии Андрей Гончара, изображён повар, у которого на сковороде вместо яичницы – земной шар. Причём, это – реальный снимок планеты из космоса. Подпись «Сделано с любовью».

— Все фотографии — это мимолётные плоды фантазии, которые я стараюсь быстро реализовать. Это фрагмент, который всплывает в сознании, а процесс реализации идеи приносит больше всего удовольствия, юмора, позитива, — рассказывает Андрей Гончар.

— Это очень важно — в обыденном увидеть необычное. Мы останавливаем обычную жизнь. И остановленное мгновение, если его рассматривать, приносит новые эмоции, — говорит Вадим Качан, куратор фотовыставки «Обычная жизнь».

фотовыставка Обычная жизнь

фотовыставка Обычная жизнь

фотовыставка Обычная жизнь

фотовыставка Обычная жизнь

фотовыставка Обычная жизнь

фотовыставка Обычная жизнь

фотовыставка Обычная жизнь

фотовыставка Обычная жизнь

фотовыставка Обычная жизнь

# общество # Фотофакт

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