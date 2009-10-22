В Минске открылась коллективная выставка фоторабот молодых мастеров кадра

Более сотни снимков – реализованные идеи постановочного и репортажного портрета, пейзажа и натюрморта, документальной съемки и фотомонтажа.

Выставка хоть и называется «Обычная жизнь», но во многих работах нет и намека на повседневность.

Например, на фотографии Андрей Гончара, изображён повар, у которого на сковороде вместо яичницы – земной шар. Причём, это – реальный снимок планеты из космоса. Подпись «Сделано с любовью».

— Все фотографии — это мимолётные плоды фантазии, которые я стараюсь быстро реализовать. Это фрагмент, который всплывает в сознании, а процесс реализации идеи приносит больше всего удовольствия, юмора, позитива, — рассказывает Андрей Гончар.

— Это очень важно — в обыденном увидеть необычное. Мы останавливаем обычную жизнь. И остановленное мгновение, если его рассматривать, приносит новые эмоции, — говорит Вадим Качан, куратор фотовыставки «Обычная жизнь».