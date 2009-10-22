Семья Вячеслава Тихонова хочет запатентовать образ Штирлица

Семья актера Вячеслава Тихонова намерена запатентовать созданный им в кино образ Штирлица, чтобы на нем не наживались рекламщики.

Жена и дочь Вячеслава Васильевича уже обратились за юридической помощью, чтобы в будущем коммерсанты не могли без разрешения использовать этот образ - как это произошло с современным телесериалом «Исаев». Его авторы предупреждали, что не надо сравнивать новый фильм со старым – «Семнадцать мгновений весны», но фотографии Вячеслава Тихонова в образе Штирлица, а также знакомая музыка из старого фильма были использованы в рекламных роликах к сериалу.

По словам его родных, создатели поступили некорректно и некрасиво - просто эксплуатировали для своих целей его прошлый труд. Режиссер «Исаева» Сергей Урсуляк категорически отрицает свою причастность к рекламе сериала и перекладывает всю ответственность на телеканал «Россия». Что до музыки, то именно те мелодии, что звучат в «Мгновениях», в новом сериале не используются, но есть музыка Микаэла Таривердиева, и права на нее были получены у вдовы композитора, сказал Урсуляк.

Вдова подтвердила изданию, что это было именно так. А вот руководство телеканала «Россия», по ее словам, не посчитало нужным спрашивать разрешения на использование музыки ее мужа для рекламной кампании. «Телеканал использует популярность людей, чтобы собирать рейтинги, рекламу, деньги. Авторские права Тихонова нарушены. Как и мои», - заявила она.

Юристы признают, что в России очень плохо развита система защиты авторских прав, не проработан закон. Но в случае с Тихоновым есть такая юридическая зацепка: если используется его изображение для рекламы товара, коммерческого продукта, который приносит прибыль, то по закону Тихонову, если он запатентовал свое изображение как бренд, должны причитаться дивиденды, пишет NEWSru.com.