Чем порадует фестиваль «Вытокi» участников и гостей в 2024-м? Рассказываем о новшествах

Знакомство с историей творчества и спортивные состязания. Фестиваль «Вытокi» продолжает шествие по Беларуси. Четвертый сезон масштабного проекта, запущенного в 2021 году, начинается не менее ярко и в 2024-м. Кстати, пройдет культурно-спортивный фестиваль уже в 20-й раз. Чем собирается радовать участников и гостей этот праздник? Какие новшества появились? Об этом и не только поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокi» и Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Дмитрий Потапович, ведущий:

В нашей стране большое внимание уделяется спортивным и культурным мероприятиям, но «Вытокi» выделяется из общей череды. Расскажите, чем именно?