Чем порадует фестиваль «Вытокi» участников и гостей в 2024-м? Рассказываем о новшествах
Знакомство с историей творчества и спортивные состязания. Фестиваль «Вытокi» продолжает шествие по Беларуси. Четвертый сезон масштабного проекта, запущенного в 2021 году, начинается не менее ярко и в 2024-м. Кстати, пройдет культурно-спортивный фестиваль уже в 20-й раз. Чем собирается радовать участников и гостей этот праздник? Какие новшества появились? Об этом и не только поговорили с гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокi» и Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.
Дмитрий Потапович, ведущий:
В нашей стране большое внимание уделяется спортивным и культурным мероприятиям, но «Вытокi» выделяется из общей череды. Расскажите, чем именно?
Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокi»:
Выделила бы одну основную черту, которая выделяет «Вытокi», – это объединение на всех уровнях. Работа одной важной команды, которая объединяет всех соорганизаторов. Это спортивные, культурные, экономические, исторические ипостаси, жизнь нашего народа. Это объединение – главное.
Дмитрий Потапович:
Только один город принимает фестиваль. В чем особенность?
Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Правильно было замечено, что фестиваль будет проходить в 20-й раз, так как это будет 20-й город, который примет «Вытокi», хотелось бы, чтобы он отличался от других городов. Главное – постоянно развиваться и прогрессировать, поэтому оставлять фестиваль в том формате, который был в первом году, было бы неправильно. Мы думаем о том, что нового бы сделать, чтобы удивить и порадовать жителей. Мы надеемся, что фестиваль станет более масштабным, выйдет на республиканский уровень. Фестиваль должен остаться бесплатным для жителей города и гостей. Город, в котором пройдет фестиваль, Пружаны.
Подробности в видео.