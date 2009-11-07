Подведены итоги конкурса на звание «Властелина села»

В Минском районе прошли финальные состязания за звание «Властелина села». Молодые сельские семьи соревновались в доении коров, распиливании бревна, колке дров, а также в «фигурном вождении» гужевой повозки.

Веселье не испортил ни снег, ни дождь. Для аграриев любая погода — благодать. Но чтобы соревновательный дух не потух, первая гонка — в коровнике — под крышей.

В фигурном вождении лошадиные силы — дело последнее. Здесь важна сноровка водителя — психологическая. Держать в узде нужно не не только коня, но и собственные нервы. За колесами, копытами и конусами наблюдать приходится одновременно — в оба. Шаг вправо, шаг влево— лошадь не цирковая, с ней тише едешь — быстрее финишируешь.

Каждой команде по бревну в полтора метра. Его распилить, затем поколоть нужно. Щепки лучше летят, когда дрова рубят своим инструментом. Сразу виден опыт ребят, которые участвуют в конкурсах: если распилили бревна одинаковой длины, то потом проще колоть, соответственно затрачивают на конкурс меньше времени.

Забили только на последнее состязание — гвоздями. Вогнать металл в дерево нужно было с одного удара. Семья Пыко установила личный рекорд — две минуты тридцать секунд. Они первые в конкурсе и первые в республике. По итогам состязаний их семейная команда завоевала титул «Властелин села — 2009».

Светлана Пыко, участница конкурса:

Что самое сложное было? Коровы, конечно. Они же не приучены доиться вручную, они роботами доятся, поэтому сложно конечно. А остальное — дело привычное.

Виктор Пыко, участник конкурса:

Не так, чтобы мы очень спортивные, но жена крутит обруч, ого-го, я вам скажу. Два с половиной килограмма не каждая женщина сможет крутить.

В нынешнем году конкурс впервые охватил всю республику: сельскохозяйственную гонку приурочили к Году родной земли. Около полугода во всех регионах проходили отборочные туры. За участие в финале боролись почти три с половиной тысячи человек. Поэтому проект по возрождению деревень собираются сделать ежегодными.