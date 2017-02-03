«Человеком года Витебщины» стал руководитель полоцкой типографии Сергей Ильюшенок

Новости Беларуси. В северной столице Беларуси 3 февраля наградят лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины». По традиции в начале февраля чествуют тех, кто за предыдущие 365 дней достиг наилучших результатов в различных сферах: промышленности, сельском хозяйстве, образовании, науке, культуре, искусстве, бизнесе. Сергей Ильюшенок уже 6 лет возглавляет типографию в Полоцке. По итогам ушедшего года он стал лучшим в своей сфере, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Ильюшенок, лауреат звания «Человек года Витебщины»:

Приятно, что заслуги оценены, и всегда приятно, что родная Витебщина – что-то для нее сделано хорошее. Это заслуга не одного человека, не одного руководителя, это заслуга всего коллектива.

Звание вручается с 2009 года. За это время лучшими были признаны 699 человек. Уникальный случай – батутист Владислав Гончаров. Единственный в регионе стал лауреатом дважды – за «золото» в Рио. Его вклад в спорт Витебщины не могли не оценить.