Часть пензенских затворников покинули подземелье

7 женщин, в том числе и гражданка Беларуси, накануне вечером вышли на поверхность. Причина кроется в непрочности землянки: на этой неделе из-за подтопления обрушилась часть ее свода. Возле укрытия круглосуточно дежурят спасатели, готовые оказать помощь. А покинувшие укрытие женщины продолжают ожидать конца света, но уже в доме своего духовного лидера Петра Кузнецова. Он, напомним, признан невменяемым и проходит курс лечения в психиатрической больнице.