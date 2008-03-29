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Часть пензенских затворников покинули подземелье

29 марта 2008 17:45
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7 женщин, в том числе и гражданка Беларуси, накануне вечером вышли на поверхность. Причина кроется в непрочности землянки: на этой неделе из-за подтопления обрушилась часть ее свода. Возле укрытия круглосуточно дежурят спасатели, готовые оказать помощь. А покинувшие укрытие женщины продолжают ожидать конца света, но уже в доме своего духовного лидера Петра Кузнецова. Он, напомним, признан невменяемым и проходит курс лечения в психиатрической больнице.
# общество # Конец света

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