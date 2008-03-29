В животноводстве активно внедряются новейшие технологии

В Гродненской области открылся первый в Республике полностью компьютеризированный свиноводческий комплекс.

Все фермы современного комплекса в СПК "Денщикова" построены с нуля и по западно-европейским технологиям. Производство здесь закрытого типа. Рождение, вскармливание и выращивание поросят проходит в одних стенах. А управляют всеми процессами специальные компьютерные программы.

Система жизнеобеспечения на комплексе функционирует автономно. Любое вмешательство человека полностью исключено. К примеру, оптимальные условия температуры, влажности, воздухообмена контролируются при помощи вот этой маленькой коробочки, центрального компьютера. При необходимости, здесь же можно получить данные на бумаге за любой день даже прошлого года.

Полная автоматизация производства сократила обслуживающий персонал до 10 человек. Зато конкурс на рабочее место здесь теперь как в престижном вузе. У людей полностью изменилось отношение к своей работе.

На новом свинокомплексе режимные условия не хуже чем в секретной лаборатории. Вход посторонним строго воспрещен. У каждого бокса специальные дезинфицирующие растворы. Как результат - заболеваемость животных почти сведена к нулю. При этом, каждый из питомцев ежедневно получает свою порцию витаминов.

Пока, на комплексе в СПК "Денщикова" немногим более 5 тысяч свиней. Однако, уже к концу года, когда он заработает в полную силу, здесь планируют содержать до 15 тысяч голов.

