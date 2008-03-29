В центре Минска была продемонстрирована ювелирная работа по демонтажу зданий методом взрыва

Чтобы снести 4-этажный дом понадобилось несколько секунд и 100 килограммов взрывчатки. Уникальность белорусского метода в том, что сравняли дом с землей всего одним кликом.

Целый месяц на улице Фабрициуса готовились к взрыву. Здание бывшего молокозавода построено с колоссальным запасом прочности. Обычными строительными методами его не снести. Демонтаж с помощью взрыва для столицы еще в новинку. Тем более, когда надо повалить не все здание, а его часть. Без ювелирной точности не обойтись. Но самое главное - безопасность. Всех жильцов близлежащих домов местный участковый инструктировал целую неделю.

Взрывать нужно так, чтобы не повредить находящихся в зоне сноса дома. В Беларуси такие технологии активно развиваются. Есть и свои маленькие ноу-хау. В отличие от зарубежного опыта у нас жмут не на кнопку, а на мышку компьютера.

Более чем за час до взрыва район сноса оцепили. Окна близлежащих домов открыли. Так ударная волна не повредит стекла. Несколько раз протестировали цельность сетей из 100 килограммов взрывчатки.

Часть стены обрушилась на улицу Фабрициуса. Предотвратить это было невозможно. Устраняли только холодильные цеха, нельзя было допустить, чтобы они повредили остальное здание. В течение двух дней развалы уберут. А на месте взорванного дома будет стоять бизнес-центр.

