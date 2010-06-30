Централизованное тестирование в Беларуси завершается испытанием по химии

В последнем испытании абитуриенты опробуют знания сегодня. Его результаты – уже на ближайшей неделе. А вот для остальных 300 тысяч человек основные страсти ЦТ-2010 уже позади. Результаты, по крайней мере, по одному из тестов знают все поступающие.К слову, итоги обязательных испытаний по русскому и белорусскому языкам разошлись по разным углам учебного табеля. Наивысшего результата добились 26 и 3 человека соответственно. А вот с тестом по географии ни один из сдававших его абитуриентов полностью не справился. Свои баллы все желающие по-прежнему могут узнать в интернете, на стендах, а также с помощью мобильного телефона.