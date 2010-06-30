Останки участников трех войн захоронят в Минске накануне Дня независимости

Церемонию проведут в храме-памятнике в честь Всех святых. Останки белорусских воинов, принимавших участие в сражениях 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн, будут покоиться в нижней алтарной части храма – крипте. По этому поводу ее откроют раньше, чем весь храм.

Хоть сам храм-памятник еще не достроен, его крипту – нижнюю алтарную часть – откроют уже совсем скоро. Именно там будут покоиться останки неизвестных солдат. Пока они находятся в храмах трех белорусских городов – в Витебске, Гродно и Лоеве.

Федор Повный, протоиерей, настоятель прихода в честь Всех святых в Минске:

– Они были найдены на полях сражений, изъяты, во время раскопок. И в настоящее время находятся в храмах рядом с местами их гибели.

К этой церемонии готовятся не первый месяц: предстоящий масштабный ритуал, который пройдет накануне Дня независимости, досконально отрепетирован.

Федор Повный:

– Мы к этому событию реально не привязывались. Все пришло естественным путем. Равно как и останки этих воинов. Мы специально не разыскивали их, они пришли. Я по-другому и не могу сказать.

Церемония начнется фанфарами симфонического оркестра. К воротам храма подъедут бронетранспортеры, на которых будут установлены саркофаги с останками воинов. Снять и перенести их на специальные постаменты доверят военнослужащим роты почетного караула. Далее уже окропленные святой водой урны с прахом под колокольный звон внесут в крипту храма, где и совершится церемония погребения.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

– Кажется, что на самом деле это будет историческое событие. Будет создан пантеон национальной славы, национальной гордости, который подчеркнет, что в Беларуси могут гордиться своей историей и должны помнить о тех людях, которые отдали свои жизни за то, чтобы сегодня Беларусь была независимой и процветающей.

Редкий храм шатровой формы даже своей архитектурой подтверждает свое название. Вплоть до узоров на дверях крипты – они с одной стороны символизируют слезы и поминальные венки, с другой – свечи и крылья.

Храм-памятник обещает стать поистине поминальной книгой Беларуси. И это даже не абстрактное выражение – о каждом погибшем воине и о каждом репрессированном будут напоминать керамические таблички с именами по фасаду храма. Эти же имена и вся информация о них будет храниться и в архивах храмовой библиотеки.

Юлия Романович, Людмила Орлова. Телекомпания СТВ.