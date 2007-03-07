Быть хорошей Мамой нелегко

Защита материнства, детства, семьи - в числе приоритетов социальной политики Беларуси.

7 марта в столичной городской ратуше пройдет торжественная церемония вручения орденов Матери многодетным минчанкам и торжественный прием женщин, которые внесли значительный вклад в становление и развитие столицы. На него приглашены представительницы сфер образования, здравоохранения, культуры, промышленности, транспорта, а также средств массовой информации и спорта. Завершит вечер праздничный концерт.

Накануне 8 марта чествования представительниц прекрасной половины человечества пройдут по всей стране. Так, в Гродно в ходе традиционного торжественного приема 26 женщинам, воспитывающим пять и более детей, будут вручены ордена Матери. Отметим, в настоящее время в Гродненской области проживают свыше 7,5 тысяч многодетных семей.

С начала года в Беларуси Орденом матери награждены 78 женщин, которые родили и достойно воспитали пять и более детей. В 2006 году, объявленном Годом матери, орден был вручен 534 женщинам. Всего же в республике с 1995 года этой награды удостоены почти 5 тысяч мам. В соответствии с указом Президента с 2006 года при награждении Орденом Матери выплачивается сумма в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума. Выплаты осуществляются по месту жительства, источник финансирования -республиканский бюджет. Кроме того, в регионах Беларуси решением местных властей установлены различные формы поощрения награжденных.