Количество проездов в метро определит карточка-проездной

Минский метрополитен с 1 апреля вводит лимит на число поездок по проездным на пластиковых карточках. До настоящего времени число поездок не ограничивалось. В связи с введением в метро автоматизированной системы контроля оплаты, появилась техническая возможность регистрации всех поездок пассажиров. Таким образом, с 1 апреля пассажир по месячному многоразовому проездному билету сможет проехать не более 120 раз в течение срока действия, а по декадному - не более 42 раз. После исчерпания лимита, карточка не будет приниматься турникетами, несмотря на то, что срок действия ее может продолжаться.