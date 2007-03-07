Белорусский союз женщин защищает права семьи

Белорусский союз женщин переходит к созданию первичных организаций по отраслевому принципу. Это благотворно скажется на защите интересов семьи и женщин, считают в союзе. Первая такая организация создана в нынешнем году в "Беларусбанке". На протяжении 15 лет существования Белорусского союза женщин работа строилась по территориальному принципу. В настоящее время более 4 тысяч первичек объединяют более 170 тысяч человек. Среди масштабных акций организации "Женщины - против пьянства женщин", "В Беларуси - ни одного брошенного ребенка", а также совместно с МВД акция "Семья без насилия".