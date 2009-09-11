Буш - победитель хит-парада дурацких фраз

Бесспорным лидером стал экс-президент Америки, Джордж Буш-младший, с его коронным «Наши враги находчивы и изобретательны, но и мы тоже. Они никогда не прекращают думать о новых способах навредить нашей стране и нашему народу, и мы тоже».
Сильно отстал, но тем не менее занял почетное второе место губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. «Я полагаю, что гомосексуальный брак должен происходить между мужчиной и женщиной», - заявил экс-Терминатор, участвуя в дискуссии по поводу сексуальных меньшинств.
Третье место по праву принадлежит бывшему главе Пентагона Дональду Рамсфелду. Он произнес целый абзац, в котором можно до умопомрачения искать некий скрытый смысл. «Сообщения о том, что что-то не произошло, мне неинтересны, так как мы все знаем, что существуют известные события, о которых нам известно, есть вещи, о которых мы не знаем. Мы также знаем, что есть вещи, о которых мы не знаем, другими словами, есть определенные вещи, которые нам неизвестны. Но есть также то, что является неизвестным и о чем мы не знаем - что-то, о чем мы не знаем, знаем ли мы что-то об этом», - заинтриговал слушателей Рамсфелд.
На четвертом месте - комментатор Меррей Уолкер. Наблюдая за гонками, он произнес: «Первый автомобиль абсолютно уникален, за исключением второго позади этого, который ему идентичен».
Пятое место занял Джон Мотсон, футбольный комментатор. Фраза «Для тех из вас, кто смотрит матч по черно-белому телевизору, команда «Сперз» играет в желтых майках» запомнилась многим.
Первые люди Великобритании также «отметились» в рейтинге. Чего стоит выражение одного только премьер-министра Гордона Брауна, который на прениях по бюджету оптимистично заверил коллег: «Общие расходы будут продолжать расти и в 2013-2014 годах составят около нуля процентов».
Седьмое место вновь занял американец. Билл Клинтон, который в 1998 году давал свидетельские показания по поводу связи с Моникой Левински, в ответ на прямой вопрос - так был ли у него сексуальный контакт с Моникой или нет, заявил: «Это зависит от того, какое значение вы придаете этому слову. Если «это» означает «есть и никогда не было», то это не... то это одно. Если же это значит «нет», то это было совершенно правдивое заявление».
На восьмом месте - французский футболист Эрик Кантон с наивным представлением о живой природе: «Когда чайки следуют за траулером, это потому что, они думают, что сардины будут выброшены в море».
На девятом месте - снова Джордж Буш и его довольно самоуверенное заявление: «Я знаю то, чему я верю. Я продолжу ясно формулировать то, чему я верю и чему я верю - я верю тому, чему я верю, является правильным».
И замыкает десятку самых косноязычных деятелей мэр Лондона Борис Джонсон. «Я не был не в состоянии не согласиться с вами меньше», - как-то заявил он.
Вообще выражения экс-президента США Джорджа Буша-младшего коллекционируют, составляя целые словарики. И попадать в подобные рейтинги для него - привычное дело, пишет «Комсомольская правда».