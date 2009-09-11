Буш - победитель хит-парада дурацких фраз

Общество Plain English Campaign («За понятный английский»), которое выступает за чистоту английского языка, провело опрос среди англоязычных граждан. Целью опроса было выявить наиболее запомнившиеся нелепицы, произнесенные известными людьми.

Бесспорным лидером стал экс-президент Америки, Джордж Буш-младший, с его коронным «Наши враги находчивы и изобретательны, но и мы тоже. Они никогда не прекращают думать о новых способах навредить нашей стране и нашему народу, и мы тоже».

Сильно отстал, но тем не менее занял почетное второе место губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. «Я полагаю, что гомосексуальный брак должен происходить между мужчиной и женщиной», - заявил экс-Терминатор, участвуя в дискуссии по поводу сексуальных меньшинств.

Третье место по праву принадлежит бывшему главе Пентагона Дональду Рамсфелду. Он произнес целый абзац, в котором можно до умопомрачения искать некий скрытый смысл. «Сообщения о том, что что-то не произошло, мне неинтересны, так как мы все знаем, что существуют известные события, о которых нам известно, есть вещи, о которых мы не знаем. Мы также знаем, что есть вещи, о которых мы не знаем, другими словами, есть определенные вещи, которые нам неизвестны. Но есть также то, что является неизвестным и о чем мы не знаем - что-то, о чем мы не знаем, знаем ли мы что-то об этом», - заинтриговал слушателей Рамсфелд.

На четвертом месте - комментатор Меррей Уолкер. Наблюдая за гонками, он произнес: «Первый автомобиль абсолютно уникален, за исключением второго позади этого, который ему идентичен».

Пятое место занял Джон Мотсон, футбольный комментатор. Фраза «Для тех из вас, кто смотрит матч по черно-белому телевизору, команда «Сперз» играет в желтых майках» запомнилась многим.

Первые люди Великобритании также «отметились» в рейтинге. Чего стоит выражение одного только премьер-министра Гордона Брауна, который на прениях по бюджету оптимистично заверил коллег: «Общие расходы будут продолжать расти и в 2013-2014 годах составят около нуля процентов».

Седьмое место вновь занял американец. Билл Клинтон, который в 1998 году давал свидетельские показания по поводу связи с Моникой Левински, в ответ на прямой вопрос - так был ли у него сексуальный контакт с Моникой или нет, заявил: «Это зависит от того, какое значение вы придаете этому слову. Если «это» означает «есть и никогда не было», то это не... то это одно. Если же это значит «нет», то это было совершенно правдивое заявление».

На восьмом месте - французский футболист Эрик Кантон с наивным представлением о живой природе: «Когда чайки следуют за траулером, это потому что, они думают, что сардины будут выброшены в море».

На девятом месте - снова Джордж Буш и его довольно самоуверенное заявление: «Я знаю то, чему я верю. Я продолжу ясно формулировать то, чему я верю и чему я верю - я верю тому, чему я верю, является правильным».

И замыкает десятку самых косноязычных деятелей мэр Лондона Борис Джонсон. «Я не был не в состоянии не согласиться с вами меньше», - как-то заявил он.

Вообще выражения экс-президента США Джорджа Буша-младшего коллекционируют, составляя целые словарики. И попадать в подобные рейтинги для него - привычное дело, пишет «Комсомольская правда».