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Будущие механизаторы провели конкурс "Лучший пахарь"

23 мая 2008 17:40
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В Белорусском аграрно-техническом университете этот конкурс стал традиционным.В этом году в конкурсе участвовали и учащиеся столичных аграрных колледжей.

Знания теории уже проверил компьютер. Второй этап – практика. Качество вспашки оценивают коллеги-студенты.

Студенту третьего курса аграрно-технического университета Александру Сайнуку пахать не привыкать. Он с детства в поле, вырос в семье механизатора. И хотя будущая профессия у парня "инженер-электрик", белорусскую сельскохозяйственную технику освоил в совершенстве. Даже опытным специалистам может дать фору.

От освоения новой техники - к раритетам. Ее тоже нужно знать. Этому трактору-пенсионеру – больше 70 лет. Но у студентов к нему не меньший интерес, чем к последним моделям Минского тракторного.

Конкурс "Лучший пахарь" - первый старт в жизнь завтрашнему поколению сельских тружеников. Преподаватели довольны - растет достойная смена. Первая оценка у завтрашних пахарей –"отлично"». А дальше экзамены будет принимать сама жизнь.
# общество

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