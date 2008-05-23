Будущие механизаторы провели конкурс "Лучший пахарь"

В Белорусском аграрно-техническом университете этот конкурс стал традиционным.В этом году в конкурсе участвовали и учащиеся столичных аграрных колледжей.



Знания теории уже проверил компьютер. Второй этап – практика. Качество вспашки оценивают коллеги-студенты.



Студенту третьего курса аграрно-технического университета Александру Сайнуку пахать не привыкать. Он с детства в поле, вырос в семье механизатора. И хотя будущая профессия у парня "инженер-электрик", белорусскую сельскохозяйственную технику освоил в совершенстве. Даже опытным специалистам может дать фору.



От освоения новой техники - к раритетам. Ее тоже нужно знать. Этому трактору-пенсионеру – больше 70 лет. Но у студентов к нему не меньший интерес, чем к последним моделям Минского тракторного.



Конкурс "Лучший пахарь" - первый старт в жизнь завтрашнему поколению сельских тружеников. Преподаватели довольны - растет достойная смена. Первая оценка у завтрашних пахарей –"отлично"». А дальше экзамены будет принимать сама жизнь.