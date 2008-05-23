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В Гомеле открыт пляжный сезон

23 мая 2008 17:30
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Благодаря устоявшейся теплой погоде температура воды в Соже достигла 20 градусов. Несмотря на не по-весеннему прохладную погоду, есть в Беларуси и оазис тепла. В Гомеле вот уже на протяжении нескольких дней пляжи живут обычной летней жизнью. За загаром ежедневно сюда приходят тысячи людей.

Всем спасательным станциям даже пришлось перейти на усиленный график работы. В этом году работают 15 спасательных станций и около 10 постов. За безопасностью на воде уже сейчас следят почти 300 штатных работников.

Но уже завтра воздушные массы из Западной Европы принесут похолодание и на Гомельщину, а вместе с ним проливные дожди и грозы.
# общество

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