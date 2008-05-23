Белорусских ядерщиков впервые начнут готовить в отечественных вузах

Такое решение вынесла специальная комиссия, созданная при министерстве образования республики. В БГУ, экологическом университете имени Сахарова, БГУИР и БНТУ уже открыты новые специальности. Срок обучения – 5,5 лет.



Дополнительно планируется создать учебный центр на базе объединенного института энергетических и ядерных исследований в Соснах. Там разместят макет атомного реактора, на примере которого студенты смогут получить практические навыки. А обучать будущих энергетиков пригласят специалистов из-за рубежа.