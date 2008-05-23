Впервые права потребителей услуг ЖКХ закрепили законодательно

Депутаты Палаты пердставителей приняли в первом чтении законопроект о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Согласно опросам именно эту сферу белорусы считают наиболее проблемной. После вступления закона в силу жильцы смогут узнать, на что были потрачены их отчисления на капремонт и не оплачивать услуги, которые были оказаны не на должном уровне.



Права свои жилец знает, тем не менее фактически эти самые права до последнего момента в отдельном законе закреплены не были. Против этого упущения и выступили депутаты Палаты представителей, а по сути, такие же пользователи жилищно-коммунальных услуг.



Новый закон не просто гарантирует их качество, но и обязывает ЖЭСы и ЖРЭО отчитаться в средствах массовой информации: куда были направлены уплаченные жильцом деньги. Причем такой финансовый отчет станет ежегодным, а по некоторым вопросам и того чаще.



А если жилец недоволен температурой в квартире и чистотой в подъезде? Закон в таком случае предполагает экспертизу, которую проводить будет не провинившаяся жилищно-эксплуатационная служба, а независимая комиссия. Если, к примеру, при капремонте жильцу в комнате плохо поклеили обои и комиссия это подтвердит, то ЖЭСу придется нанять стороннюю организацию и оплатить все работы из собственных средств.