Прямой эфир

Впервые права потребителей услуг ЖКХ закрепили законодательно

23 мая 2008 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Депутаты Палаты пердставителей приняли в первом чтении законопроект о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Согласно опросам именно эту сферу белорусы считают наиболее проблемной. После вступления закона в силу жильцы смогут узнать, на что были потрачены их отчисления на капремонт и не оплачивать услуги, которые были оказаны не на должном уровне.

Права свои жилец знает, тем не менее фактически эти самые права до последнего момента в отдельном законе закреплены не были. Против этого упущения и выступили депутаты Палаты представителей, а по сути, такие же пользователи жилищно-коммунальных услуг.

Новый закон не просто гарантирует их качество, но и обязывает ЖЭСы и ЖРЭО отчитаться в средствах массовой информации: куда были направлены уплаченные жильцом деньги. Причем такой финансовый отчет станет ежегодным, а по некоторым вопросам и того чаще.

А если жилец недоволен температурой в квартире и чистотой в подъезде? Закон в таком случае предполагает экспертизу, которую проводить будет не провинившаяся жилищно-эксплуатационная служба, а независимая комиссия. Если, к примеру, при капремонте жильцу в комнате плохо поклеили обои и комиссия это подтвердит, то ЖЭСу придется нанять стороннюю организацию и оплатить все работы из собственных средств.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
23 мая 2008 14:08

Белорусских ядерщиков впервые начнут готовить в отечественных вузах

23 мая 2008 11:15

Памятный знак в честь воинов-казахстанцев открыт в Минске

23 мая 2008 11:10

Профессиональный мастер-класс от международных экспертов ОБСЕ