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Будем гуманными к братьям нашим меньшим

22 июня 2006 08:14
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Бездомных собак и кошек после отлова не будут усыплять. Такое решение содержится в программе регулирования численности животных, которая сейчас находится в стадии разработки. Общественные организации защиты животных настаивают на том, чтобы после отлова кошек и собак стерилизовали и отпускали на волю.

На протяжении десятилетий в Беларуси ежегодно уничтожаются до 70 тысяч кошек и собак, которые по разным причинам оказываются безнадзорными. Их уничтожение,  как метод регулирования численности,  выявил свою неэффективность, так как количество отлавливаемых животных из года в год  не уменьшается. Именно поэтому общественные объединения защиты животных считают необходимым принятие государственной программы регулирования численности животных.

В нашей стране используется метод стерилизации. Это несложная операция по удалению половых желез, после которой организм животного быстро восстанавливается. За два года в республике прошли стерилизацию 480 кошек и собак. Более того, этот метод самый гуманный по отношению к животному.

Для регулирования численности животных в нашей стране  необходимо контролировать деятельность кинологических клубов, регистрировать собак на предприятиях и автостоянках, а также принимать меры по недопущению контролируемого размножения животных. Таким образом, безнадзорных зверей на улицах города станет меньше.

# общество

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