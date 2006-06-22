Будем гуманными к братьям нашим меньшим

Бездомных собак и кошек после отлова не будут усыплять. Такое решение содержится в программе регулирования численности животных, которая сейчас находится в стадии разработки. Общественные организации защиты животных настаивают на том, чтобы после отлова кошек и собак стерилизовали и отпускали на волю.

На протяжении десятилетий в Беларуси ежегодно уничтожаются до 70 тысяч кошек и собак, которые по разным причинам оказываются безнадзорными. Их уничтожение, как метод регулирования численности, выявил свою неэффективность, так как количество отлавливаемых животных из года в год не уменьшается. Именно поэтому общественные объединения защиты животных считают необходимым принятие государственной программы регулирования численности животных.

В нашей стране используется метод стерилизации. Это несложная операция по удалению половых желез, после которой организм животного быстро восстанавливается. За два года в республике прошли стерилизацию 480 кошек и собак. Более того, этот метод самый гуманный по отношению к животному.

Для регулирования численности животных в нашей стране необходимо контролировать деятельность кинологических клубов, регистрировать собак на предприятиях и автостоянках, а также принимать меры по недопущению контролируемого размножения животных. Таким образом, безнадзорных зверей на улицах города станет меньше.