22 июня, ровно в четыре часа...

Предрассветную тишину Брестской крепости сегодня, как и 65 лет назад, нарушил гул военных самолетов и артиллерийских раскатов. Отзвуки далекой войны, вырвавшиеся из мощных динамиков, напомнили о событиях страшного дня 22 июня 1941 года.

Сегодня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в 4 часа утра у Тереспольских ворот Брестской крепости прошел традиционный митинг-реквием. К стенам героической цитадели, показавшей миру пример мужества и героизма, пришли жители Бреста, ветераны, молодежь, представители органов власти, военные, а также гости, прибывшие в город над Бугом из разных городов Беларуси и России.

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Международная общественно-патриотическая акция "Память без границ" пройдет сегодня в четырех странах СНГ - в Беларуси, России, Украине и Казахстане. Мероприятие посвящено 65-й годовщине начала Великой Отечественной войны, а главной его целью станет содействие единению и дружбе народов.

В ходе проекта между столицами и крупнейшими городами четырех государств - Минском, Москвой, Киевом, Астаной, Санкт-Петербургом и Новосибирском - будет установлен телемост. С его помощью ветераны смогут пообщаться со своими однополчанами. В Минске акция пройдет во Дворце Республики.



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Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Белорусским фондом "Взаимопонимание и примирение" проведут республиканский реквием "Как это было?". Акция состоится одновременно по всей стране в кинотеатрах, районных домах культуры и учебных заведениях.



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Историческую реконструкцию эпизодов начала Великой Отечественной войны сегодня смогут увидеть посетители историко-культурного комплекса "Линия Сталина".

Военно-ролевые игры начнутся в 13.00 и 17.00 часов. В акции примут участие около 200 человек, среди которых члены клуба униформистов "Солдаты Победы", клуба "Товарищи по оружию", учащиеся Лошанской школы и сотрудники историко-культурного комплекса. Будут задействованы военные автомобили, бронетехника, авиация.