Будь на связи!

Сегодня Международный день электросвязи. Этот праздник отмечают с 1969 года.

В Беларуси развитие сетей связи идет высокими темпами, широко внедряются новые технологии. Наша республика сохраняет лидирующее положение среди стран СНГ по телефонизации населения. Особое внимание - проживающим в сельской местности.

В Минске сегодня открывается семинар "Кабельное цифровое телевидение". Участники форума обсудят перспективы развития цифрового наземного и кабельного телевещания в Беларуси, проблемы перехода на цифровое кабельное вещание. В мероприятии примут участие специалисты из Минска, Гомеля, Гродно, Бреста, Витебска и других городов республики. Институт цифрового телевидения "Горизонт" представит участникам приставки собственного производства для наземного и кабельного цифрового вещания.