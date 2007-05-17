Прямой эфир

Беларусь и Россия объединяют усилия в борьбе против алкогольной контрабандой

17 мая 2007 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вопросы борьбы с нелегальным оборотом алкоголя в приграничных областях - в центре внимания правоохранителей из Беларуси и России. Сегодня в Витебске - совещание представителей региональных управлений МВД двух стран. Статистика такова: только в текущем году на территории Беларуси изъято более 520 тысяч литров фальсифицированных спиртных напитков и около 450 тысяч литров самогона. Показатели прошлого года превышены. В основном денатураты завозятся в Беларусь из России, поэтому взаимодействие органов внутренних дел двух стран в решении этих вопросов крайне необходимо.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
16 мая 2007 14:32

Городские рынки под строгим контролем городских властей

16 мая 2007 13:55

Японский Сендай - в Минске

16 мая 2007 10:41

Танцы ночью под открытым небом