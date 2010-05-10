Бронислав Коморовский посетил место авиакатастрофы самолета Леха Качиньского, а также Катынь

Накануне в Варшаву из витебского аэропорта улетала польская делегация во главе с исполняющим обязанности президента Польши Брониславом Коморовским.

Чиновники возвращались с места авиакатастрофы самолета Леха Качиньского под Смоленском. Напомним, президентский ТУ-154 разбился при заходе на посадку 10 апреля. Погибли все 96 человек, которые были на борту, в том числе сам польский лидер с супругой и высшие должностные лица.

Помимо места аварии, Бронислав Коморовский посетил Катынь. Витебский аэропорт – ближайшая к Смоленску воздушная гавань, приспособленная для принятия и отправки пассажирских рейсов. Поэтому польская сторона сделала запрос, чтобы лететь до Варшавы из Витебска.

Сразу после апрельской трагедии отсюда уже улетал польский «Эмбраер» с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Поэтому и сейчас сотрудники аэропорта были готовы к отправке особого рейса. Приземлившийся польский борт заправили, обследовали, а пассажиры прошли ускоренный визовый и таможенный контроль.

Витольд Юраш, временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь:

Мы не просто благодарны, мы очень благодарны белорусской стороне. Не первый раз нас выручают, В тот день, когда случилась катастрофа, в том же аэропорту приземлялся самолет нашего премьер-министра, мы тогда получили всяческую помощь, всяческое содействие. Могу повторить, что тогда сказал наш премьер-министр господину губернатору, а сегодня наш исполняющий обязанности Президента: «Мы очень благодарны, мы думаем, что иногда даже белорусская сторона выходила за рамки собственных правил, ради того чтобы нам помочь!»