Мингорисполком: Мы вправе оштрафовать работодателя, если возраст или место жительства гражданина повлияли на решение о его приеме на работу

В гостях у программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ражанец Анатолий Алексеевич.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Возраст выхода мужчин на пенсию — 60 лет. Но я столкнулся с проблемой трудоустройства, тогда как мне за 40. Считаю, что это дискриминация по возрасту.

Екатерина Забенько: Может ли работодатель отказать в трудоустройстве человеку предпенсионного возраста? Куда можно обратиться этой категории граждан в случае нарушения их прав?

Анатолий Ражанец: В июле 2009 Конституционный суд Республики Беларусь принял решение о дополнении ст. 14 Трудового Кодекса Республики Беларусь, согласно которому возраст и место жительства гражданина не являются дискриминационными обстоятельствами при его приеме на работу. Если человеку было отказано в трудоустройстве по причине его возраста, то он имеет право потребовать от нанимателя письменного объяснения. С этим документом человек может обратиться в суд. Я больше чем уверен, что в данном случае решение будет не в пользу нанимателя.

Если гражданин наверняка знает, что предприятие имеет вакансию, но наниматель на вопрос о трудоустройстве отвечает, что свободных вакансий на данный момент нет, Мингорисполком вправе применить к этому работодателю административное взыскание. Для физических лиц штраф составит от 20 до 50 базовых величин, а для юридических лиц — до 100 базовых величин.