Последняя неделя лета будет теплой

Средний температурный фон на 2-4 градуса превысит климатическую норму.

Во вторник, 25 августа, центр антициклона как раз обоснуется над территорией Беларуси. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 20-25 градусов.



Не изменится характер погоды и в среду. Будет по-прежнему без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 градусов тепла по востоку до плюс 14 градусов по западу Беларуси. Днем будет тепло - плюс 21-27 градусов. В Брестской области воздух прогреется до 30 градусов.



Во второй половине недели под влиянием малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. При этом будет довольно тепло: ночью 10-17 градусов, днем 20-27 градусов. По юго-востоку столбик термометра поднимется до отметки плюс 28-30 градусов.



В субботу, 29 августа, Беларусь в основном будет находиться в области повышенного давления, поэтому будет сухая погода. Лишь днем в западных районах скажется влияние атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла, а в Брестской и Гомельской областях - до плюс 30 градусов.



В ночь на воскресенье, 30 августа, фронтальный раздел принесет во многие районы страны дожди. Местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов тепла, днем в основном не выше плюс 19-26 градусов. Лишь в крайних юго-восточных районах будет еще на 2-3 градуса теплее. (БЕЛТА)