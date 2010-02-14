Британцы научат иммигрантов правильно стоять в очередях

Иммигрантов, претендующих на получение британского подданства, будут обучать правилам стояния в очереди.

Серия теоретических вопросов об этом в скором времени станет частью обязательного теста, который мигранты проходят перед получением гражданства.

В последнее время в Соединенном Королевстве стране участились жалобы на иммигрантов, которые не понимают, что должны дожидаться своей очереди вместо того, чтобы пытаться прорваться вперед. Люди пожилого возраста, которые, к примеру, дожидаются посадки в автобус, зачастую находят такое поведение пугающим и отталкивающим.

В Министерстве иммиграции Великобритании объясняют этот факт тем, что в менее богатых странах единственный способ получить доступ к необходимым вещам – это проталкиваться вперед. Поэтому их необходимо научить старой британской традиции занимать очередь, считают чиновники.

Вопросы о правильном стоянии в очереди в ближайшее время войдут в книгу «Жизнь в Великобритании» – обязательный 150-страничный учебник, который претенденты на гражданство должны изучить перед сдачей теста.

С 2005 года претенденты на британский паспорт проходят обязательный 45-минутный тест для иммигрантов. Представленные в нем вопросы касаются различных тем – от процедуры принятия решения в правительстве до вопроса о том, что необходимо сделать, если вы случайно опрокинули чужую кружку пива в пабе. Правильный ответ – купить пострадавшему новую пинту, пишет БЕЛТА.