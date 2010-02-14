Сотни влюбленных прибыли в польский город Хэлмно поклониться мощам святого Валентина

В местном Фарном костеле вот уже несколько столетий сохраняются мощи святого Валентина, римского епископа, погибшего за веру в III веке нашей эры. Епископ Валентин венчал молодых людей часто без обязательного в те времена согласия родителей, и поэтому в европейской и христианской традиции считается патроном влюбленных.

Город Хэлмно – польская столица Дня святого Валентина. В городе праздник отмечается вот уже несколько лет по инициативе местных властей и католической церкви. Празднование началось вечером 13 февраля прошедшей в Фарном костеле торжественной мессой за благополучие семейных пар и Божью опеку над ними. Поклониться мощам святого Валентина можно только в День влюбленных. Фрагмент черепа святого хранится в серебряной шкатулке со стеклянной крышкой и выставляется на всеобщее обозрение только раз в году, 14 февраля, передает корреспондент БЕЛТА.

Только в Хэлмно в День влюбленных можно купить булочки с любистком. Согласно народной традиции, это растение приносит паре счастье, помогает решать невзгоды и гарантирует материальное благополучие. По поверью, если новорожденного ребенка первый раз искупать в воде с любистком, то он обязательно найдет настоящую любовь.

В День святого Валентина в Хэлмно проходят концерты с участием польских звезд, а также многочисленные конкурсы, например на самую красивую и оригинальную витрину магазина. Понятно, что оформление должно быть в духе Дня влюбленных.

Если же кто-то устал от интенсивного празднования Дня святого Валентина, то может отдохнуть на лавочках для влюбленных в центральном парке. Напротив одной из них установлена камера – это специально для тех влюбленных, которые находятся далеко друг от друга. Изображение передается по интернету, и каждый сможет увидеть свою вторую половину, несмотря на разделяющее их расстояние.