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12 февраля в истории столицы

14 февраля 2010 13:42
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В 1874 году открылся городской водопровод.

В честь этого в Александровском сквере был установлен первый в Минске фонтан «Мальчик с лебедем». Он показывал насколько наполнен резервуар при водонапорной башне, которая находилась в том же сквере.

Три года назад завершилось строительство лыжероллерной трассы на проспекте Победителей. Трасса протяженностью 5 километров создана как для проведения профессиональных соревнований, так и для любительских тренировок.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.

# общество

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