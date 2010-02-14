12 февраля в истории столицы

В 1874 году открылся городской водопровод.

В честь этого в Александровском сквере был установлен первый в Минске фонтан «Мальчик с лебедем». Он показывал насколько наполнен резервуар при водонапорной башне, которая находилась в том же сквере.

Три года назад завершилось строительство лыжероллерной трассы на проспекте Победителей. Трасса протяженностью 5 километров создана как для проведения профессиональных соревнований, так и для любительских тренировок.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.