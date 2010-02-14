Новый автобусный маршрут откроется 15 февраля

В 1874 году открылся городской водопровод.
В местном Фарном костеле вот уже несколько столетий сохраняются мощи святого Валентина, римского епископа, погибшего за веру в III веке нашей эры. Епископ Валентин венчал молодых людей часто без обязательного в те времена согласия родителей, и поэтому в европейской и христианской традиции считается патроном влюбленных.
Военные намерены установить контроль над городом Марджа в провинции Гильменд. Она считается одним из главных оплотов боевиков.
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