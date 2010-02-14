Новый автобусный маршрут откроется 15 февраля

Сотни влюбленных прибыли в польский город Хэлмно поклониться мощам святого Валентина

В местном Фарном костеле вот уже несколько столетий сохраняются мощи святого Валентина, римского епископа, погибшего за веру в III веке нашей эры. Епископ Валентин венчал молодых людей часто без обязательного в те времена согласия родителей, и поэтому в европейской и христианской традиции считается патроном влюбленных.