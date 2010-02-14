Прямой эфир

Новый автобусный маршрут откроется 15 февраля

14 февраля 2010 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Автобус №41 «Кунцевщина – Масюковщина» будет ходить по будням в часы пик.Его трасса проляжет по улицам Колесникова, Жиновича, Матусевича, Глебки, Ольшевского.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
14 февраля 2010 13:42

12 февраля в истории столицы

14 февраля 2010 13:42

Сотни влюбленных прибыли в польский город Хэлмно поклониться мощам святого Валентина

13 февраля 2010 20:20

Войска НАТО в Афганистане начали крупнейшую за восемь лет операцию против талибов