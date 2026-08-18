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Почти 40 лет на сцене! Пообщались с Александром Солодухой о творческих планах

18 августа 2026 07:24
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь. 

Почти 40 лет на сцене! Пообщались с Александром Солодухой о творческих планах -2

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Мы готовим грандиозный концерт в июне 2027 года на Октябрьской площади. Примерно в 10-12 числах июня, когда будут выпускные. Концерт будет называться «Антоныч представляет». Я хочу собрать 50 тысяч зрителей и знаю, как это сделать. Буду я и одна молодежь! Так что вот такие грандиозные планы по поводу будущего 40-летия на сцене.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Музыка

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