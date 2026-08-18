В Витебске к 1 сентября откроется обновленная гимназия №1 имени Жореса Алферова

Обучение с комфортом. В Витебске завершается реконструкция гимназии № 1 имени Жореса Алферова. Уже 1 сентября за парты сядут более тысячи учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год на месте старого двухэтажного здания вырос новый четырехэтажный корпус. В нем оборудовано 42 кабинета, а также библиотека, спортивный и актовый залы, столовая. Для удобства учащихся в каждом корпусе установлены лифты. Образовательный процесс будут обеспечивать сто тридцать сотрудников.