В Витебске к 1 сентября откроется обновленная гимназия №1 имени Жореса Алферова

Обучение с комфортом. В Витебске завершается реконструкция гимназии № 1 имени Жореса Алферова. Уже 1 сентября за парты сядут более тысячи учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обучение с комфортом. В Витебске завершается реконструкция гимназии № 1 имени Жореса Алферова. Уже 1 сентября за парты сядут более тысячи учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За год на месте старого двухэтажного здания вырос новый четырехэтажный корпус. В нем оборудовано 42 кабинета, а также библиотека, спортивный и актовый залы, столовая. Для удобства учащихся в каждом корпусе установлены лифты. Образовательный процесс будут обеспечивать сто тридцать сотрудников.
Константин Лях, первый заместитель директора – главный инженер строительного предприятия:
Произошла просадка фундамента, и образовалась трещина в углу здания. Заниматься там было невозможно. Оно в аварийном состоянии было, поэтому принято решение снести его и построить новое. Как вы видите, четырехэтажное. Внутри отделочные работы практически завершены. Идет сборка мебели. Оборудование поставляется, разносится.
Сейчас идет благоустройство территории – завершается реконструкция стадиона и монтаж новой спортивной площадки.