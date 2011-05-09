Брестская крепость стала центром Дня Победы в городе над Бугом

По Аллее героев сюда в праздничном шествии пришли ветераны, военнослужащие, молодежь. После митинга к плитам священного некрополя и к Вечному огню были возложены венки. Минутой молчания почтили память павших. Тысячи брестчан и гостей вспоминали тех, кто первым встретил врага.

Иван Дробинов, ветеран Великой Отечетсвенной войны:

Мы горды за белорусский народ. Люди с торжеством празднуют День Победы.

Елена Бруск, турист (Россия):

Внутри все трепещет. Настолько все проникновенно, торжественно. Большое спасибо организаторам.