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Брестская крепость стала центром Дня Победы в городе над Бугом

09 мая 2011 14:44
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По Аллее героев сюда в праздничном шествии пришли ветераны, военнослужащие, молодежь. После митинга к плитам священного некрополя и к Вечному огню были возложены венки. Минутой молчания почтили память павших. Тысячи брестчан и гостей вспоминали тех, кто первым встретил врага.

Иван Дробинов, ветеран Великой Отечетсвенной войны:
Мы горды за белорусский народ. Люди с торжеством празднуют День Победы.

Елена Бруск, турист (Россия):
Внутри все трепещет. Настолько все проникновенно, торжественно. Большое спасибо организаторам.

# общество # Фотофакт

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