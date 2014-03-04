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Борис Моисеев отмечает 60-летний юбилей

04 марта 2014 08:09
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Новости Беларуси. Заслуженный артист России Борис Моисеев отмечает юбилей. Уникальный хореограф и одаренный певец. 4 марта ему исполняется 60 лет. Самый эпатажный артист последних десятилетий. Он последовательно нарушает все каноны и традиции. Но делает это талантливо и неподражаемо. Именно за это его любят зрители и уважают коллеги по сцене.

В 2006 году Борис Моисеев удостоен звания «Заслуженный артист России». Его творчество высоко оценили и зарубежные специалисты. В частности, программы Моисеева были удостоены приза «Золотая роза» лондонской Академии танца за универсальность артиста и его умение перевоплощаться.

С юбилеем Бориса Моисеева поздравил Александр Лукашенко. В Беларуси живут тысячи поклонников таланта артиста, которые высоко ценят творчество знаменитого земляка, отметил глава государства в своем поздравлении и пожелал ему дальнейших творческих успехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Музыка

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