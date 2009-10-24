Бомба в центре Назрани оказалась муляжом

Непонятное устройство, которое сотрудники милиции в субботу, 24 октября, обнаружили в центре Назрани, оказалось муляжом бомбы.

Как передает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что в книжном павильоне торгового комплекса «Ковчег» нашли взрывное устройство. На место происшествия были вызваны сотрудники милиции и саперы.

В субботу на телефон доверия Управления Федеральной службы безопасности республики позвонил человек, рассказавший о непонятном устройстве в котельной торгового комплекса. Приехавшие на место сотрудники милиции эвакуировали всех людей и оцепили здание.

В пресс-службе МВД отметили, что предмет представлял собой обмотанную скотчем канистру с землей, к которой были прикреплены провода и мобильный телефон. Оцепление торгового комплекса «Ковчег» уже снято, а милиция пытается выяснить, кто подложил муляж бомбы.