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В Азербайджане 47 детей отравились сухариками, полученными от рекламщиков на улице

24 октября 2009 12:43
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Массовое пищевое отправление детей в средней школе N48 азербайджанского города Сумгаит. Дети почувствовали себя плохо, съев сухариков, которые им дали на улице.

Отравились 47 учеников 3-8 классов, которые взяли сухарики от троих мужчин. Детей сначала доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой, передает NEWSru.com.

По предварительным данным, пакетики с сухариками, срок годности которых истек в мае 2009 года, школьникам раздавали трое мужчин, приехавших к школе в одном автомобиле. Полиция уже задержала одного из них. Оперативниками установлено, что все трое - сотрудники OOO «Гарабулаг-85». По их признанию, сухарики раздавались ими в рекламных целях.

По данному факту органы прокуратуры проводят расследование.

# общество # происшествия

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