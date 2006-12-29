"Больше не ошибайся!"

Так называется акция для детей и подростков, основная цель которой - профилактика дорожно-транспортных происшествий. 29 декабря её совместно проведут Госавтоинспекция столицы и Комитет по образованию Мингорисполкома. Праздничное мероприятие проводится, прежде всего, для ребят, ставших участниками ДТП в этом году, и носит благотворительный характер. Среди основных целей также популяризация работы отрядов юных инспекторов движения Минска.

Сегодня Дед Мороз и Снегурочка вместе с сотрудниками ГАИ посетят все больницы города, в которых находятся пострадавшие в авариях дети. Ребята станут участниками игровых программ, направленных на воспитание сознательного отношения к соблюдению правил дорожного движения.